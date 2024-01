"Ti porto un sorriso": l'iniziativa della Rete Magica per restare vicino ai volontari di ieri

"Ti porto un sorriso" è l'iniziativa che "La Rete Magica" porta avanti annualmente per restare accanto alle persone che hanno fatto parte dell'associazione, come partecipante alle attività o come volontario, e che, ad oggi, per motivi di salute o personali, non riescono più a frequentarla. Due pomeriggi di ritrovi che scaldano il cuore hanno fatto da corollario alle recenti festività natalizie da poco concluse.

Alcuni volontari dell'associazione, capitanati dalla psicologa Valentina Servidio, dopo essersi preannunciati telefonicamente, hanno bussato alle porte di Lieto, Teresina, Mario, Carla, Anna e Cinzia. Poi é stata la volta della seconda tornata in cui si sono raggiunti gli amici Valeria, Roberto e Giuseppe.

"Tanta gioia e commozione per tutti nel ritrovarsi, potersi riabbracciare e ricordare i tanti momenti trascorsi insieme - raccontano dall'associazione -. È stato bello vedere, dai loro sorrisi, come gli anni vissuti alla Rete Magica, sono vivi nella memoria, anche oltre la parentesi associativa. La frequentazione può passare, ma le relazioni, quelle preziose, restano per sempre".