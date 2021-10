"Tieni in forma il tuo cuore!": in Piazza Saffi un sabato di prevenzione con check-up gratuiti

Anche a Forlì partecipa a "Tieni in forma il tuo cuore!", la campagna promossa dalla Regione Emilia-Romagna per informare i cittadini sui rischi delle malattie cardiovascolari e per prevenire e ridurre i danni. Al centro del programma una giornata di screening e consulenze gratuite per la valutazione del rischio in vere e proprie cliniche mobili. Dalle 10 alle 18 nel camion truck in Piazza Saffi, un’equipe di professionisti della sanità si dedicherà a tre diversi tipi di check-up gratuiti: determinazione dell’assetto lipidico e glucidico, con un prelievo di una goccia di sangue capillare; rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (Bmi); e screening della fibrillazione atriale asintomatica.

Operatori del dipartimento di Sanità Pubblica e del Ser.T., con il supporto delle realtà del terzo settore, forniranno informazioni riguardo ai corretti stili di vita (attività fisica, alimentazione sana e stop al fumo). Istruttori di rianimazione cardiopolmonare certificati dall’American Heart Association daranno lezioni sull’uso del defibrillatore. Sanitari e volontari dell’Associazione Cardiologica Forlivese forniranno consigli sulla prevenzione e cura delle malattie cardio-vascolari ed effettueranno lo screening della vasculopatia periferica misurando l’ABI (indice pressorio caviglia-braccio).

Alle ore 11 l'assessore regionale Raffaele Donini aprirà il convegno "Tieni in forma il tuo cuore", che si terrà nel salone comunale in Piazza Saffi 8. Nel pomeriggio, alla Statua di Aurelio Saffi, sono previste due passeggiate gratuite aperte alla cittadinanza: alle 15 camminata culturale, con una guida esperta di Confguide per i monumenti storici della città; alle 15.30 passeggiata sportiva, fino al parco urbano, accompagnati anche i propri cani al guinzaglio, con l’ausilio della Polizia Locale.