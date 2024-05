Tirocinio formativo per gli studenti di quarta dell'Aeronautico "Baracca" al Ridolfi

Gli studenti di quarta dell'Istituto Aeronautico "Baracca" sono impegnati da aprile all'aeroporto di Forlì per un'esperienza di tirocinio formativo (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Gli studenti, suddivisi in sei giornate per ciascuna classe, hanno potuto conoscere da vicino la realtà operativa dell’aeroporto "Ridolfi", coordinati dai responsabili di Forli Airport. Alla buona riuscita dei percorsi, inoltre, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale ed il personale del Nucleo Elicotteristi Carabinieri, che hanno dettagliato sulle operazioni di competenza. In particolare, gli studenti hanno potuto assistere e partecipare a tutte le attività quotidiane che permettono agli aerei ed agli equipaggi nonché agli utenti di navigare in sicurezza. Inoltre, la competenza e la passione del personale che li ha accompagnati in questo percorso, ha consentito ai ragazzi di vedere nella pratica e nella realtà di ogni giorno ciò che studiano ed applicano nel corso della loro percorso scolastico.