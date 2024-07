Tiziana Lupi, la biografa del Papa: "Francesco rivoluzionario nei gesti, non nella dottrina"

La scrittrice e sceneggiatrice, autrice anche di diverse puntate della serie televisiva "Don Matteo", ha preso parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda domenica sera su VideoRegione, canale 99, alle 23, rispondendo a domande e raccontando incontri ed esperienze professionali. "Il Papa con me si è comportato in modo semplice, diretto, affettuoso - ha spiegato Lupi. Ho redatto una sua biografia , "Il nostro Papà", e ho curato il suo libro "La mia idea di arte", ho pertanto avuto il privilegio di frequentarlo. È persona alla mano, si sente sinceramente dalla parte degli ultimi, soffre per le difficoltà altrui. Critica e avversa la cultura dello scarto: delle cose e, soprattutto, delle persone. Il suo modo di essere, e di relazionarsi è specifico, coinvolge persone e ambienti, ma profondamente rispettoso della tradizione ecclesiale, al contrario di come talvolta viene descritto". Il segreto, invece, della longeva popolarità della figura di Don Matteo in televisione? " È personaggio empatico e rassicurante, tutti vorremmo che esistesse veramente e poterlo frequentare. È, tra l'altro, un prete che non giudica mai il peccatore". 'Il mio ultimo libro, "Il Nobel mancato", pubblicato con "Minerva"? Ho raccontato la straordinaria vicenda di un medico e ricercatore universitario italiano, Vincenzo Tiberio, nato nel 1869 e morto nel 1915, che trentatré anni prima di Alexander Fleming scoprì l'efficacia antibiotica di certe muffe. Una scoperta fondamentale per la scienza, da cui scaturì la produzione dei farmaci antibiotici. Tiberio abbandonò le ricerche, cambiò vita e si imbarcò come medico nella Marina Militare per allontanarsi da un amore che lo aveva fatto soffrire. Una storia affascinante, mi ha coinvolta".