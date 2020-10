Cimitero monumentale, 20 tombe in stato d'abbandono: avviso di decadenza della concessione

I servizi cimiteriali del Comune di Forlì hanno disposto alla cittadinanza un avviso di decadenza della concessione per 20 tombe ubicate nel cimitero Urbano monumentale. Si tratta di 18 tombini, di 1 sarcofago e di 1 loculo, in evidente stato di abbandono o di pericolo per il distacco delle parti marmoree, che contengono i resti mortali di salme tumulate da oltre 50 anni, e per le quali non è stato effettuato l'aggiornamento del titolare della concessione. La decadenza della concessione sarà attuata in base al Regolamento dei servizi cimiteriale e dei cimiteri comunali, laddove "per abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione".

Il provvedimento con l’elenco delle 20 tombe e delle salme ivi presenti, oltre ad essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Forlì, nel sito web comunale www.comune.forli.fc.it, viene affisso nella bacheca del cimitero Urbano Monumentale per qlmeno 60 giorni naturali e consecutivi. Per informazioni è possibile contattare i Servizi Cimiteriali, di via Ravegnana, 276 ai numeri 0543.712890-0543.712893; inviare una e-mail a servizicimiteriali@comune.forli.fo.it. L'attività è aperta tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.