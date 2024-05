Fogne pulite? C'è chi sostiene di no: "Tombino ancora pieno di fango e detriti in via Firenze"

Fogne pulite e ripulite? Se da una parte l'amministrazione comunale ha effettuato massicce operazioni di aspirazione di rifiuti e fanghi dai condotti fognari, tanto da segnalare i lavori con le immagini estrapolate delle sonde inserite nei condotti per fare le video-ispezioni, dall'altra c'è chi lamenta tombini ancora otturati proprio in via Firenze, uno degli epicentri maggiori dell'alluvione dell'anno scorso. La protesta viene da Francesco Minutillo, ex esponente politico da sempre militante nella destra radicale forlivese. Con una pala, infatti, Minutillo ha girato video in cui emergono ancora criticità nel sistema scolante dei quartieri colpiti dall'alluvione, con la forte presenza di fanghi e detriti.

