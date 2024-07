Tommaso, diploma col massimo dei voti all'Iti: "Ora voglio scoprire nuovi orizzonti. Studierò ingegnera aerospaziale"

Studierà ingegnera aerospaziale Tommaso Bargossi, studente della classe 5°B Elettronica dell'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" e che ha concluso il percorso di studi delle superiori con il massimo dei voti. "In questi 5 anni ho compreso che solo con la costanza e l’impegno si posso affrontare materie complesse, come la matematica e tutte le materie tecniche; passo dopo passo non solo sono riuscito ad incrementare le mie conoscenze ma anche a crescere come persona - spiega Tommaso -. La costanza e l’impegno sono divenute caratteristiche fondamentali per affrontare anche altri ambiti della mia vita; per esempio nell’attività sportiva che ho seguito quest’anno, come atleta di pallavolo nella squadra dell’Emmeci Rainbow Forlimpopoli".

Perchè ha scelto elettronica?

"Passato il mio biennio a meccanica, ho deciso di cambiare indirizzo scegliendo elettronica. Questo cambiamento è stato guidato dalla curiosità nel comprendere meglio il funzionamento di tutte le apparecchiature elettroniche che ci circondano, dal termostato alle casse acustiche".

Qual è il ricordo più bello della sua classe?

"Il ricordo più bello che resterà sempre con me sono sicuramente le amicizie e i legami che ho stretto con i miei compagni di classe; con loro ho condiviso sia periodi felici sia periodi più impegnativi, ad esempio il periodo della didattica a distanza ed il disastro dell’alluvione. Periodi difficili che non hanno fatto altro che avvicinarci nell’amicizia".

Cosa ha provato poco prima di affrontare l'esame di maturità?

"I giorni prima dell’esame ho cercato di mantenere la tranquillità e la concentrazione. Anche se non nascondo la mia preoccupazione per il ritorno di un esame “tradizionale”, sia con le due prove scritte che con l’orale. Ho anche realizzato un progetto pratico, una serra domotica, che unisce la mia passione per l’elettronica con quella della cura dell’orto. Progetto che ho poi anche esposto in sede d’esame a tutta la commissione".

E dopo l'orale?

"Dopo l’orale ho provato sollievo, soddisfazione e tanta carica per affrontare il futuro. Ho condiviso la mia gioia con i miei amici, la mia famiglia e la mia ragazza che mi aspettavano all’uscita".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Ero consapevole del mio percorso scolastico, ma tutti gli esami sono sempre un’ incognita. Mi sono impegnato al massimo per raggiungere il mio obiettivo prefissato".

Ora cosa farà?

"Dopo questi 5 anni e dopo l’esperienza lavorativa fatta in Slovenia, grazie al progetto ErasmusPlus, ho maturato la volontà di continuare a studiare. Vorrei acquisire competenze per partecipare a progetti internazionali complessi e stimolanti. Ho recentemente deciso di iscrivermi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale a Forlì, un nuovo campo che mi darà la possibilità di aprire nuove porte e di scoprire nuovi orizzonti".

Vuole riservare un saluto a prof e compagni di classe?

"Un grazie ai miei compagni di classe e grazie a tutti i professori che mi hanno accompagnato durante questo percorso; in particolare ringrazio la mia professoressa di matematica che facendomi appassionare alla materia ha condizionato le mie scelte future".