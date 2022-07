Tommaso, cinque anni allo Scientifico ed un diploma da 100: "Mi sento profondamente cambiato"

Tommaso Vasumini è tra i liceali dello Scientifico che si sono diplomati col massimo dei voti. Diciannovenne di Bertinoro, si descrive com eun ragazzo "emotivo". "Fortunatamente i miei genitori mi hanno sempre dato la possibilità di approfondire i miei interessi, quindi oltre alla mia più grande passione per il disegno, che porto avanti da autodidatta, ho avuto modo di seguire un corso di teatro per 10 anni, ho praticato alcuni sport, attualmente taekwondo, ed è da sempre che appartengo al gruppo scout della mia città", racconta di se.

Tommaso, perchè cinque anni fa ha scelto lo Scientifico?

Già da allora sentivo che non avrei potuto seguire altri percorsi senza sentirmi insoddisfatto e alla fine di questi anni direi di averne avuto la prova: ho sempre avuto un'attrattiva particolare per le materie scientifiche, ma comunque interessi piuttosto ampi, e questo liceo mi permetteva proprio di ricevere un'istruzione abbastanza eterogenea.

Come è stato il suo percorso?

Relativamente costante a livello di risultati nei voti, ma come persona sento di essere profondamente cambiato: adesso ho un'idea sicuramente più realistica dei miei punti di forza e di debolezza, sia in ambito scolastico che non. Per il resto è stato sicuramente impegnativo, ma ho sempre trovato tempo per me stesso in qualche modo.

Ripensando agli anni col covid, cosa rimpiange?

Vivo praticamente in campagna, quindi non ho sentito il peso del lockdown come chi magari vive in città, avendo un giardino dove poter prendere una boccata d'aria, ma sui social ho visto gente che indipendentemente dalla propria situazione è riuscita a rimboccarsi le maniche e trovare modi anche creativi per sfruttare il proprio tempo: rimpiango un po' di non aver fatto lo stesso, magari approfondendo ulteriormente i miei interessi o facendo esercizi fuori.

Come ha vissuto gli ultimi giorni da liceale?

Nella più completa ansia: non mi sentivo assolutamente pronto per una prova del genere, ma come si è visto sono riuscito a tirare fuori quello che avevo da offrire e ce l'ho fatta.

Ora è un 'maturo' con un diploma da centista. Che sensazione ha?

Mi aspettavo un senso di liberazione molto più di impatto, invece sto ancora cercando di realizzare di aver veramente completato questo percorso. Per il voto invece sono ovviamente contentissimo, ma devo ammettere di aver avuto abbastanza fortuna con gli argomenti che mi hanno chiesto.

Progetti per il futuro?

Due in particolare, e purtroppo per me difficilmente conciliabili: vorrei dare sfogo alla mia vena artistica, ma per l'università sento di poter seguire solo un percorso in ambito medico. Mi piacerebbe poter seguire entrambe le carriere.