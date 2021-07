Protagonista di un documentario, top model brasiliana a Terra del Sole per riscoprire le sue antiche origini romagnole

La top model Internazionale brasiliana, volto di Dolce & Gabbana ed ex “Angelo” di Victoria Secret è in Romagna per girare alcune scene del documentario che la vedrà protagonista del racconto della sua vita

Isabeli Fontana, top model Internazionale brasiliana, volto di Dolce & Gabbana ed ex “Angelo” di Victoria Secret è in Romagna per girare alcune scene del documentario che la vedrà protagonista del racconto della sua vita, ambasciatrice di storie di immigrati di seconda generazione che hanno trovato fortuna in Brasile. Dopo la scoperta delle sue origini nel borgo di Terra del Sole, Isabeli è giunta ospite in questi giorni nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I trisnonni vivevano nel borgo fiorentino, proprio di fronte al Castello delle Artiglierie, la numerazione è cambiata negli anni ma, con l’aiuto di qualche residente, ha raccolto qualche traccia e i nomi dei trisnonni Vincenzo Bergossi e Lucia Bonavita.

Già dal primo incontro di martedì, accolta dal Sindaco Marianna Tonellato e dallo staff del Consorzio di promozione Castrumcari al ristorante pizzeria del Viale, ha apprezzato le specialità di pesce, un pranzo leggero per affrontare l’escursione in ebike guidata da Luigi Barilari nelle colline circostanti con visita all’affascinante agriturismo il Casale, dove si è immersa tra i profumi e la bellezza dei campi di lavanda. L’ospitalità castrocarese non è certo mancata, anche il Gran Cafè 900 nelle mani di Roberto Rambaldi ha voluto omaggiare la bellissima top model con le sue specialità uniche e delicatissime accompagnate dai vini di Marta Valpiani e i gelati allo squacquerone e rosmarino che hanno conquistato anche il marito di Isabeli, Diego Ferrero noto cantante brasiliano.

Mercoledì mattina Isabeli Fontana ha invece voluto ripercorrere i luoghi della sua memoria giovanile con un tour guidato alla Rocca per scoprirne le origini millenarie raccontate dallo storico Elio Caruso e tradotte in inglese per l’occasione da Vanessa Petruzzi, responsabile commerciale di Castrumcari; è stata attratta e incuriosita dalla storia di Terra del Sole e di Palazzo Pretorio con l’unicità della scala elicoidale leonardesca e le famose segrete. La lingua italiana non le è sconosciuta, si è infatti poi divertita ascoltando le storie dei fratelli Paolo e Aldo Rametta di Poggio della Dogana mentre apprezzava soprattutto la pasta e i piatti preparati con le eccellenze romagnole: formaggio, piadina, olio e vino. E’ stata poi conquistata da un gioiello in particolare delle vetrine della gioielleria Calonici, raffigurante un sole d’oro che ha voluto regalarsi in ricordo del viaggio.

Un passaggio d’obbligo alle Terme dove ha potuto approfittare della professionalità e dell’esperienza Long Life Formula con una visita ed un percorso di benessere termale personalizzato. Rientrando a Terra del Sole, finalmente si recherà in visita alla casa dove vivevano i sui antenati, i trisnonni Vincenzo e Lucia per finire la serata “splendidamente” al Castello delle Artiglierie. Sarà infatti la Guest Star della serata intitolata “Splendido”, ospite del patron Cesare Ricci che saprà sicuramente affascinarla tra le mura e nei giardini della corte interna del suo castello. Isabeli Fontana ha dichiarato di essersi innamorata del territorio al punto che vorrebbe anche pensare di viverci con i suoi figli, di 18 e 16 anni e acquistare una casa nelle lussureggianti e dolci colline.