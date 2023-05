Torna a Vecchiazzano il centro estivo Charlie Brown

La cooperativa sociale L'Accoglienza in collaborazione con l'ASD Vecchiazzano Calcio lancia il centro estivo Charlie Brown al Polisportivo Treossi di Vecchiazzano con una riunione informativa ed un open day il 17 maggio alle 18 in via Pigafetta 19. Dal 12 giugno al 4 agosto un centro estivo unico nel suo genere, che ti permette di immergerti nello sport oppure di scegliere giochi di gruppo ed attività laboratoriali a seconda delle tue inclinazioni. Inoltre: gita settimanale di un'intera giornata al mercoledì, giornata in piscina il venerdì, festa finale con le famiglie, mensa interna e possibilità di accedere ai voucher regionali (progetto conciliazione vita-lavoro). Novità dell'anno, imparare l'inglese giocando. Per info: Silvia 342 3822247 (vecchiazzano@laccoglienza.it).