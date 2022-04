Torna dopo quasi 20 anni il 'giornalino' del quartiere Romiti

Il neo eletto Comitato di quartiere Romiti ha deciso dopo circa 20 anni di far in modo che si potesse ridar vita al tanto importante Bollettino d'informazione del Comitato di Quartiere Romiti utile per le informazioni riguardanti il territorio e le varie realtà che lo compongono e strumento importante e caratteristico che era dei Romiti negli anni passati.

"L'avvento di mezzi moderni di comunicazione, come il web, ha concesso alle libere associazioni come i "comitati di quartiere" potenzialità notevoli, incrementandone la proliferazione e presenza sul territorio. Il Comitato di Quartiere Romiti appena insediato si riunirà una volta al mese, nella sede ufficiale, in via Sapinia 40, ma potrà essere convocato anche più spesso, ogni volta se ne ravvisi la necessità. Rispetto agli anni passati i membri del Comitato si sono notevolmente ridotti: da 15 a 7, pertanto chiediamo ai cittadini di aderire in modo attivo alle nostre attività attraverso volontariato. Tanti saranno gli impegni che si dovranno affrontare ma unendo le forze tutti assieme, i Romiti avranno la possibilità di continuare ad essere un Quartiere, unito, pulito, e a disposizione di tutte le esigenze delle persone soprattutto quelle più in difficoltà" si legge in una nota del Comitato di Quartiere

"Ed è proprio per questo motivo che si è riusciti grazie all'aiuto di volontari ( Giorgia, Scelza, Flavia, Claudia, Alice, Graziella ) che hanno collaborato in questi mesi per realizzazione la preparazione fattiva del nuovo bollettino trimestrale RomitiInforma. Un modo di dare informazione, condividere le iniziative e i progetti e saperne sempre di più sul proprio territorio i cui si vive e in cui ogni cittadino può dare tanto collaborando insieme. RomitiInforma già da questi giorni si può trovare nei vari esercizi commerciali del territorio ( negozi, edicola, bar ecc. ) e soprattutto si potrà vedere anche tramite siti web e social del quartiere"