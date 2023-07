Torna il fondamentale collegamento tra Forlì e Cervia, dopo il rifacimento riaperto il nuovo ponte sul Bevano

Da sabato mattina, con la riapertura al transito veicolare del ponte sul torrente Bevano, la Sp 2 di Cervia è tornata interamente percorribile. I lavori per il rifacimento del ponte, che è stato interamente demolito e ricostruito con una nuova struttura in acciaio e cemento armato, erano iniziati lo scorso mese di novembre ed avevano comportato un percorso provvisorio (senso unico alternato) fino a quando, a causa degli eventi alluvionali del mese di maggio che ne hanno determinato il crollo, la viabilità è stata interrotta.

“Prima di tutto ringrazio la ditta appaltatrice Coromano e gli uffici tecnici provinciali – commenta il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca – che hanno lavorato senza sosta, anche facendo doppi turni, per poter riaprire il ponte quanto prima, in modo da limitare il più possibile i disagi dovuti alla chiusura al transito di un collegamento imprescindibile tra Forlì e Cervia. La nuova struttura realizzata mantiene inalterata la sezione idraulica del torrente e consente di superare le precedenti criticità. Il nuovo ponte è infatti sopraelevato rispetto al precedente di circa un metro, con lo scopo di garantire una portata idraulica adeguata a piene bisecolari, come è stata quella dello scorso maggio”.

La nuova opera – finanziata con risorse provinciali e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per un investimento complessivo di 1.320.000 euro – comprende una piattaforma stradale larga 8,5 metri, affiancata da un’ulteriore corsia larga 2,5 metri destinata in futuro ai percorsi di mobilità ciclistica, al momento ancora in fase di studio.