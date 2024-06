Torna il market a Villafranca dopo quasi due anni, a fianco ci sarà una piadineria-hamburgeria

A Villafranca ritorna il market di via Lughese. Era il novembre del 2022 quando l’allora Conad City gestito da Fabrizio Golfera chiuse i battenti per problemi legati al rincaro delle bollette, decisione che portò a serie problematiche nella frazione forlivese, ritrovatasi da un giorno all’altro senza un supermercato. Un disagio che portò all’organizzazione di navette per portare i residenti a fare la spesa in città.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ci ha pensato Manuel Celli a riportare il market, che inaugurerà giovedì 4 luglio, ma oltre a questo servizio, l’imprenditore forlivese aprirà al civico adiacente una piadineria-hamburgeria, per offrire altri servizi ai suoi vecchi concittadini.

“Ora non abito più a Villafranca, ma ci vivono parenti e i miei figli – spiega Celli – e due anni fa ho vissuto in prima persona i disagi che ha portato la chiusura del market. Ho quindi deciso di riaprirlo per dare un servizio alla comunità e sarà un supermercato che coinvolgerà davvero Villafranca, perché la frutta e la verdura la acquisterò dai contadini del posto e sarà a km 0. Nel Crai lavoreranno cinque persone, mentre nella piadineria hamburgeria, ce ne saranno tre”.

Per l’inaugurazione del secondo esercizio commerciale bisognerà però attendere qualche mese e sicuramente aprirà entro l’anno. “Vengo da una famiglia che ha sempre gestito chioschi e quindi conosco bene le dinamiche di una simile attività. Sono cresciuto nella piadineria di mia nonna a Cusercoli e mia sorella ne gestisce una vicino allo stadio Morgagni. Stiamo lavorando per aprire il prima possibile la piadineria-hamburgeria e la scelta di avere le due attività vicine, è nata proprio per creare un piccolo polo che possa essere comodo alle persone. Anche se il locale deve essere ultimato, funziona già il forno ed infatti lo utilizzeremo per dare il servizio di rosticceria nel Crai a partire dal primo giorno di apertura”.