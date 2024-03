Torna il progetto che combatte l'esclusione sociale dei giovani: parte da Forlì la seconda edizione di "Heroes"

E’ online fino al 20 marzo il bando per partecipare alla seconda edizione di “Heroes, not just for one day”, programma di formazione e accompagnamento che mira a rafforzare e connettere tra loro realtà e gruppi, formali e non, che lavorano con giovani under 35 a rischio di esclusione sociale in Italia. L’obiettivo è mettere a disposizione dei partecipanti competenze professionali e supporto economico al fine di rafforzare le loro capacità organizzative e relazionali, raggiungendo una presenza più radicata ed efficace nelle loro comunità di riferimento.

La formazione, completamente gratuita, avrà inizio in presenza il 4-5 maggio con Community Organizing Italia, con un focus sull’attivazione di processi di ascolto e coinvolgimento delle comunità e della cittadinanza; proseguirà poi online per tutto il mese di giugno con docenze curate da ActionAid, Aiccon e Sociolab. Al completamento di questa fase, i partecipanti potranno fare domanda per un ulteriore supporto professionale gratuito 1-1, borse di studio per la Rena Summer School e un contributo economico che sarà erogato a fondo perduto ad alcune realtà selezionate. Forlì sarà il luogo per il lancio della formazione in presenza il 4-5 maggio. Inoltre opera in quest'area uno dei partner di Heroes: il centro studi Aiccon, con sede nella Scuola di Economia e Management di Forlì – Università di Bologna.

Il programma "Heroes - not just for one day", la cui prima edizione si è svolta nel corso del 2022, nasce dalla volontà di contrastare le conseguenze dell’aumento delle disuguaglianze, per le quali a pagare sono soprattutto i gruppi più vulnerabili. Nello specifico, l'intersezione con fattori identitari quali il genere, l’orientamento sessuale, l’etnia o le abilità fisiche e mentali, rischia di discriminare in particolare le giovani generazioni (Oecd, 2020).

“C'è una categoria di cui spesso ci si dimentica, e la pandemia ne è stata un esempio lampante: i giovani. Il 20% di chi è sotto i 30 anni, secondo Eurostat, è a rischio di povertà ed esclusione sociale, e non credo sia un caso che il 40% delle persone in questa fascia d’età non abbia votato alle precedenti elezioni", commenta Matteo Cadeddu, presidente di Rena. La missione di “Heroes” è dunque far sì che i e le giovani provenienti da gruppi marginalizzati possano diventare protagonisti delle proprie storie e rivendicazioni per 365 giorni l’anno (“not just for one day”!).

Prosegue Cadeddu: "Abbiamo l'ambizione di essere una piattaforma sempre più aperta e al servizio di quelle realtà che vogliono una società più rappresentativa, equa, trasparente e partecipata. Siamo orgogliosi/e del fatto che alcune tra le persone provenienti dalle realtà beneficiarie della prima edizione siano adesso attive in Rena e che collaborino con componenti del nostro comitato scientifico, con Forum Disuguaglianze Diversità, Junior Achievement, o con gli altri partner che ci stanno accompagnando in questo percorso.”

La prima edizione si è conclusa con successo nel 2022, con 92 candidature provenienti da tutto il territorio nazionale; l’80% di quelle ammissibili si riferiva a realtà che lavorano all’intersezione tra fattori multipli di discriminazione come origine o cultura, istruzione, reddito, dentità di genere, disabilità, orientamento sessuale, religione o credo. 16 sono state ammesse alla formazione online, 9 a un percorso di mentoring, a 4 è stata riconosciuta una borsa di studio per partecipare alla Rena Summer School. Il testo del bando e il form per la candidatura per l’edizione 2024 sono reperibili sul sito del progetto (www.progettoheroes.it); la scadenza è fissata al 20 marzo h 23.59.