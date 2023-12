Torna il tradizionale appuntamento con le Stelle di Natale dell'Ail

Torna il tradizionale appuntamento con le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 35esimo edizione. Si rinnova così lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale AIL o la stella di cioccolato “Sogni di cioccolato AIL” è di 13 euro; per sapere in quali piazze trovare i 16.000 volontari dell’Ail dall’8 al 10 dicembre è possibile consultare il sito su www.ail.it o chiamare il numero 06 7038 6060 (dal 5 dicembre).

"Con queste Stelle - spiegano dall'Ail - si potrà sostenere la Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue e le tante altre attività che vedono AIL costantemente impegnata a sostegno dei malati oncoematologici e delle loro famiglie, tra cui il Servizio medico di assistenza domiciliare, il Servizio di Psiconcologia, il sostegno al Gruppo di patologia "Ematologia e Trapianti" all'Irst-Irccs di Maldola, al Day Hospital al "Bufalini" di Cesena e al Day Hospital del "Morgagni-Pierantoni" di Forlì".

Quest’anno, inoltre, sarà possibile sostenere Ail donando da fisso e mobile al numero solidale 45587, per supportare il progetto Ail Accoglie dedicato alle Case Alloggio Ail, strutture situate nei pressi dei Centri di Ematologia che accolgono gratuitamente malati e famigliari durante il periodo di cura. Sarà quindi possibile inviare un SMS solidale per donare 2 euro da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; oppure donare 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile. Con le Stelle di Natale, i Sogni di cioccolato e il Numero solidale, quindi, Ail triplica l’impegno a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti ematologici in tutta Italia. Migliorare la qualità di vita del malato e delle loro famiglie è uno degli obiettivi di Ail.

I pazienti che risiedono lontano dai Centri di Ematologia presso i quali sono in cura, dopo il primo periodo di ospedalizzazione, devono proseguire le terapie spesso per periodi prolungati. Le Case AIL offrono accoglienza e conforto ai pazienti che si curano lontano da casa; sono luoghi dove il paziente e il suo caregiver possono vivere senza sostenere costi, in un ambiente familiare vicino al Centro di ematologia di riferimento, ricevendo le cure necessarie. Le Case AIL sono presenti nell’80% delle regioni italiane e in 33 città, con 88 unità immobiliari che comprendono 127 appartamenti e 5 residenze, per un totale di 666 posti letto. Garantire ai pazienti e alle loro famiglie il miglior funzionamento e la modernizzazione delle Case AIL è l’obiettivo della raccolta fondi Ail, affinché possano essere adeguate ai loro bisogni fisici e psicologici nel lungo e complesso percorso della malattia. L’iniziativa Stelle di Natale Ail ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

Le piazze nel Forlivese

Forlì, ven.8, sab.9, dom.10

piazza Saffi 13 - loggiato Municipio

Forlì, ven. 8, sab.9, dom.10

piazzale Kennedy

Forlì - Mega Forlì, da ven.8 dic., a merc. 20 dic

corso della Repubblica, 144

Forlì - Centro commerciale “I Portici”, Ven.8, Sab.9, dom.10

via Colombo 10

Forlì - Famila, Ven.8, Sab.9, dom.10

via A. Costa 49

Forlì - Famila Market Vecchiazzano, Ven.8, Sab.9, dom.10

via del Cavone 9

Forlì - Iper Punta di Ferro - Libreria Ubik, da ven.8, a merc. 20

p.le della Cooperazione 4

Forlì - San Martino in Strada, 8 ven.Sab.9, Dom.10

piazzale della Pieve

Forlimpopoli, ,Ven.8, Sab.9, dom.10

piazza Pompilio

Forlimpopoli - Bennet, Ven.8, Sab.9, dom.10

Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4

Bertinoro, ven.8, dom 10

piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli

Bertinoro - Capocolle, Giov.8,dom. 10

presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60

Santa Maria NuovaVen.8, Sab.9, dom.10

Margherita Panighina - via Santa Croce 3825

Meldola, ven. 8, Sab.9, Dom.10

piazza Felice Orsini - lato edicola

Cusercoli, Dom.10

Largo Matteotti

Galeata, Sab.9

presso le logge del Teatro comunale

Santa Sofia, ven. 8, sab. 9

piazza Matteotti

Premilcuore, Ven.8, Sab.9, dom.10

via Roma e piazza dei Caduti

Castrocaro, Sab.9, Dom.10

Supermercato Conad Terme

Rocca San Casciano, Ven.8, Sab.9, dom.10

piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni)

Modigliana ven. 8, sab. 9

Conad Via Emiliana, 91