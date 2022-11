Torna l'appuntamento anche in versione competitiva con la storica cavalcata dei colli bertinoresi

Si disputa domenica 20 novembre la 48^ edizione della Cavalcata dei colli bertinoresi – Memorial Enrico Giunchi, che quest’anno dopo una lunga pausa torna anche nella versione competitiva. Inserito nel calendario di “Corri per la salute”, l’appuntamento è organizzato dall’ Asd Pol.Azzurra Forlimpopoli, in collaborazione con i Comuni di Forlimpopoli e di Bertinoro, del Comitato Territoriale UISP Forlì/Cesena e di alcune associazioni del territorio.

“Ringraziamo l’Asd Pol. Azzurra per l’impegno profuso nell’organizzare anche quest’anno la manifestazione – afferma la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini - e auspichiamo che tanti abbiano voglia di partecipare a questo bel momento di sport”.

Gli atleti della gara competitiva partiranno da piazzetta Paolucci de’ Calboli di Forlimpopoli alle 9,30, mentre un quarto d’ora più tardi prenderanno il via tutti gli altri. Il percorso agonistico si snoderà – come da tradizione - fra le colline per una lunghezza di 21 km. Ma, per i meno allenati, sarà possibile cimentarsi con la camminata non competitiva (ludico-motorie), scegliendo fra la distanza dei 10,5 km o quella più breve di 4,5 km.

Per tutti il traguardo sarà in piazza Garibaldi di Forlimpopoli. Vari i premi previsti, fra cui quello che l’atleta che per primo batterà il record della corsa (1 ora 8 minuti e 58 secondi). Per la corsa non competitiva iscrizioni domenica mattina prima della partenza, con un contributo organizzativo di 3 euro.