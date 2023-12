Torna la partita di Natale per il reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni

Torna la partita di Natale per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgangi Pierantoni di Forlì. Difatti anche quest’anno per il terzo natale consecutivo, la Libertas Basket Rosa Forlì e l’A.I.C.S. Basket Forlì hanno organizzato una meravigliosa raccolta di piccoli regali da portare al reparto di pediatria dell’Ospedale. Il tutto avverrà in occasione della partita di domani, sabato 16 dicembre alle ore 20:45 presso il Pala Romiti di Via Sapinia a Forlì, valida per il campionato di serie B femminile, in cui la Libertas sfiderà la BSL San Lazzaro.

Proprio in questa occasione verranno appunto raccolte le donazioni di piccoli regali da parte di chiunque voglia contribuire, come spiega il direttore sportivo della squadra forlivese Cristiano Baccini “La partita di natale è per noi ormai una tradizione, la gioia che ci da poter aiutare il reparto di pediatria dell’ospedale non ha eguali. In occasione della partita raccoglieremo piccoli regali, cose da pochi euro, come ad esempio figurine, macchinine, colori, librini da colorare, insomma cose da pochi euro ma che ai bambini possono dare un grande sorriso ogni volta che superano una piccola impresa come può essere un prelievo di sangue o una medicina sgradevole. Quest’anno grazie alla collaborazione anche con le ragazze del mamanet dell’ASD Frampula, anche loro raccoglieranno grazie ad un torneo che si svolgerà domenica alle 14 al Pala Vending di Forlimpopoli dei regalini per il reparto e tutti assieme cercheremo di rendere speciale questo natale! Ovviamente se non si può presenziare agli eventi ci si può contattare attraverso i nostri canali ufficiali e troveremo il modo di raccogliere i regalini di chiunque voglia. Questa è una partita in cui indossiamo tutti la stessa maglia, e che vogliamo vincere tutti assieme!”