Torna la tradizione di Santa Rita: prevista la benedizione delle auto lungo corso Diaz

Mercoledì torna la tradizione di Santa Rita e con essa le benedizioni delle auto. Lungo corso Diaz, fino al sagrato della chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, la benedizione delle auto è prevista dalle 16.30 alle 21. Le rose benedette saranno distribuite sin dal mattino: dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21. Nel volume “Santi d’Italia” di Alfredo Cattabiani, è scritto: “Si narra che un giorno Rita, mentre stava inferma nella sua cella, chiese a una visitatrice di andare a Roccaporena a cogliere nell’orto della sua vecchia casa una rosa. Era inverno: la donna risalì tra cumuli di neve fino alla casa dove vide il cespuglio con due rose fiorite. Per questo motivo nel giorno della sua festa si benedicono e offrono questi fiori”.

La rosa divenne il simbolo ritiano per eccellenza, una donna esile e umile, vissuta nell’Umbria tra il Tre e il Quattrocento, riuscita a fiorire nonostante le spine che la vita le aveva riservato. Rimasta vedova a diciott’anni, perse i due figli in giovane età. In seguito a questa catena di lutti si adoperò a opere di misericordia e, dopo aver perdonato gli assassini del marito, fu ammessa in monastero. Santa Rita è nota per aver ricevuto sulla fronte la stimmate di una delle spine di Cristo. Morì sabato 22 maggio 1457. Santa Rita da Cascia, pur non essendo tradizionalmente considerata la patrona degli automobilisti, è una santa molto venerata per la sua capacità di intercedere in situazioni difficili e impossibili. Tuttavia, in Romagna s’invoca Santa Rita anche per la protezione durante i viaggi.

La “santa degli impossibili” condivide con San Cristoforo e Santa Francesca Romana il titolo di Patrona degli automobilisti. Questa tradizione, tutto sommato recente, pare risalga agli anni Trenta forse ricondotta all'episodio del “volo notturno” di Santa Rita. Si narra che Rita, a coronazione del suo grande desiderio sin da fanciulla, chiedesse al monastero agostiniano di S. Maria Maddalena di accoglierla. Di fronte al rifiuto delle monache probabilmente per la sua condizione di vedova e per le vicende familiari legate all'omicidio del marito, Rita entra miracolosamente di notte, accompagnata da S. Agostino, S. Nicola da Tolentino e S. Giovanni Battista, che dallo scoglio di Roccaporena la trasportano fino dentro le mura del monastero a Cascia.

La chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino “conserva un pallio di cuoio dorato in onore di Santa Rita, eseguito nel 1924 dalla fabbrica di cuoi dorati C. Violani” come si legge nella Guida di Forlì di Ettore Casadei. Nel luogo di culto di corso Diaz, il giorno 22 sono previste messe alle 8, alle 12.30 e alle 15. Alle 19.45 si terrà il Rosario meditato. Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.