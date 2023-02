Torna "M'illumino di meno", a Forlì ci sarà una pedalata e un apericena a lume di candela. Invitata anche l'amministrazione comunale

Giovedì si celebra anche a Forlì "M'illumino di meno", l'iniziativa lanciata per la prima volta nel 2005 da Rai Radio2 e Caterpiller all’insegna del risparmio energetico e sempre più attuale a causa della crisi energetica. Parents e Fridays For Future Forlì, assieme a Fiab, per l'occasione hanno organizzato un doppio appuntamento. Si parte alle ore 18 col ritrovo in piazza Saffi per una biciclettata serale, dedicata alle ciclabili vecchie e nuove (ai partecipanti si chiede di indossare il giubbino rifrangente e munirsi di luci). A seguire, dalle ore 19.30, un apericena al lume di candela al Gamesbond, durante il quale ai partecipanti della serata sarà proposto un gioco di società inventato per l'occasione ed incentrato sul tema.

Gli organizzatori fanno sapere che hanno chiesto "un coinvolgimento all’amministrazione comunale. Quale sarà si scoprirà nel caso di adesione, ancora non pervenuta". Il movimento per il clima e Fiab, oltre ad invitare la cittadinanza a partecipare all’evento, chiedono a tutti "di avere un occhio di riguardo quel giorno, spostandosi in maniera sostenibile e tenendo le luci delle case per lo più spente. Non a caso l’evento coincide con la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che cade appunto proprio il 16 febbraio".