Torna Salotto Blu, primo ospite il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini: "Quando saremo fuori dalla pandemia tutti a cena in piazza"

Riprende su VideoRegione un nuovo ciclo di Salotto Blu, trasmissione incentrata sui temi sociali e politici della Romagna che il giornalista Mario Russomanno realizza e conduce ininterrottamente da diciannove anni. Primo ospite in studio è Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli da molti mesi in prima linea, come tanti suoi colleghi, nella difficile emergenza che paesi e città stanno affrontando. "Non nascondo che questa esperienza mi ha cambiata - ha spiegato - prima pensavo che tutto fosse controllabile attraverso impegno ed obiettivi. Ho capito che la vita e la storia vanno ben oltre le nostre volontà. Ci sono stati momenti di sconforto -ha aggiunto-, la vicinanza della comunità, del volontariato, di tante persone che hanno dato più di quel che avevano è stata fondamentale".

Cresciuta nel negozio dei genitori, Garavini ha ben presente le difficoltà delle imprese: "Non possiamo rischiare di distruggere la rete, provvedimenti adatti alle metropoli non è detto siano indispensabili nei paesi". "Il sistema Romagna ? Adesso è più indispensabile di quanto lo fosse un anno fa, mi aspetto anche dalla Regione iniziative in questo senso", ha chiarito il sindaco che, in osservanza delle tradizioni della cittadina di Artusi, ha lanciato un messaggio di ottimismo: "Molte iniziative sono in cantiere, usciremo da questa situazione e festeggeremo a tavola una nuova epoca di fiducia". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 22.30 sul canale 12 del digitale terreste.