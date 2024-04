Torna su La 7 "Amarsi un po' - istruzioni per l'uso" ambientata a Castrocaro Terme e Terra del Sole

In questa nuova edizione primaverile Samanta Togni e Filippo Magnini cominceranno introducendo il tema, proprio della primavera, della "sindrome della primavera" che colpisce 2 milioni di italiani ogni anno, ovvero la difficoltà di affrontare il cambio di stagione.

Partendo dalla primavera, la padrona di casa, la Dott.ssa Lucia Magnani svelerà, settimana dopo settimana, la formula per vivere meglio e più a lungo contrastando le cause che generano lo stress ossidativo. In ciascuna puntata, con la competenza che la contraddistingue, la dottoressa Magnani esplorerà i vari aspetti e le sfaccettature dei temi trattati, dal mantenimento dell'equilibrio corporeo alla nutrizione ottimale, enfatizzando come piccole scelte quotidiane possano contribuire significativamente a una longevità migliorata.

Con la sua autorevolezza nel campo, condividerà strategie efficaci per combattere lo stress ossidativo, una delle cause principali dell'invecchiamento precoce, offrendo spunti pratici per incoraggiare gli spettatori a adottare un corretto stile di vita. L'importanza di questi appuntamenti televisivi va oltre l'informazione e l'intrattenimento. La Lucia Magnani Health Clinic, che ospiterà queste nuove otto puntate, diventa ancora una volta il palcoscenico dove la scienza incontra la vita quotidiana. Questa collaborazione è anche un potente strumento di valorizzazione della ricchezza culturale e naturale di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Attraverso "Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso", la Lucia Magnani Health Clinic si conferma non solo come luogo di eccellenza nel panorama del benessere, ma anche come destinazione d’eccellenza per chi cerca di migliorare la propria vita all’insegna del vivere a lungo e in salute.