Tornano a splendere le fontane del Monumento dei Caduti. Sono tornate infatti funzionanti le fontane, poste ai piedi del monumento di Piazzale della Vittoria, che rappresentano simbolicamente il sacrificio della vittoria. "Erano sporche, mal funzionanti e annerite dal tempo e dall’usura e per anni nessuno ci aveva messo mano - ricorda il sindaco Gian Luca Zattini attraverso un post su Facebook -. Noi non ci abbiamo pensato due volte a restaurarle e rimetterle in funzione. Le fontane sono tornate a splendere in tutta la loro potenza scenica e visiva".

Piazzale della Vittoria sarà al centro della scena forlivese, in un progetto di riqualificazione del quartiere razionalista presentato nel giugno del 2021 dall’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani. Venerdì mattina Zattini e Cicognani sono tornati sul posto per un sopralluogo. Il cantiere è stato affidato ad un’équipe di grandi professionisti, diretta dall’architetto Giancarlo Gatta, specializzato in restauro del primo novecento. Per questo progetto sono stati stanziati dal comune 550mila euro. Direttore dei lavori l’ingegnere Gianluca Foca. La scorsa estate sono partiti i lavori per il restauro completo, dalla base alla sua sommità, del Monumento ai Caduti, anche delle tre vittorie alate.