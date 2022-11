Torrente Bevano e rischio alluvione, il Comune sollecita la Regione: "Subito interventi manutentivi"

"Ho chiesto alla Regione Emilia Romagna di intervenire il prima possibile con opere di manutenzione straordinaria volte a garantire la piena funzionalità e il regolare deflusso delle acque del Bevano". Non si è fatto attendere l’intervento dell’assessore Giuseppe Petetta dopo le segnalazioni dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Eros Brunelli e Franco Bagnara, sullo stato di incuria che caratterizza il torrente Bevano.

"Condivido le preoccupazioni di Brunelli e Bagnara - spiega Petetta -. Il Bevano è un corso d’acqua insidioso, che va monitorato con grande attenzione soprattutto in ragione della sua vicinanza al centro abitato di Casemurate. Gli interventi di potatura e rimozione delle sterpaglie devono quindi essere effettuati con regolarità e precisione, per scongiurare situazioni di rischio e mantenere l’alveo del torrente in condizioni di sicurezza e perfetta funzionalità idraulica".

L’assessore Petetta ha contattato in mattinata i funzionari dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sollecitando “i necessari lavori di pulizia, taglio e rimozione dei detriti. La prevenzione è infatti determinante per evitare pericolosi allagamenti e garantire la pubblica incolumità.”