Torrenti ridotti in pozze d'acqua: a Modigliana volontari in azione per salvare i pesci

Ha vissuto giorni decisamente migliori il Marzeno. Il fiume che bagna Modigliana è praticamente a bocca asciutta insieme ai torrenti Acerreta e Ibola e la fauna ittica è in sofferenza. Mercoledì i volontari della Federazione pesca sportiva e subacquea della Provincia di Forlì-Cesena hanno raccolto l'appello del sindaco Jader Dardi. Attivati infatti dal servizio regionale caccia e pesca, sono intervenuti nelle pozze del torrente, trasferendo e salvando oltre 50 chili di pesce dalla carenza di acqua. E all'orizzonte non si intravedono precipitazioni.

Il temporaneo aumento del campo di pressione determinerà infatti condizioni di tempo stabile, con temperature in risalita nel corso del weekend su valori ancora al di sopra delle medie stagionali. Nella settimana successiva, informa l'Arpae, "la probabile presenza di un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale porterà correnti settentrionali o occidentali sulla nostra regione. Saranno possibili episodi di temporanea instabilità, ma le precipitazioni previste non sembrano discostarsi dalla norma del periodo. Le temperature potranno risultare leggermente superiori alla media climatologica ad inizio settimana per poi riportarsi su valori tipici per il periodo successivamente".

E anche la prima prima parte di settembre, informa l'Arpae, "sarà ancora caratterizzata da temperature pari o leggermente superiori alla media climatologica grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana presente sul Mediterraneo. L'area alpina sarà invece interessata dal correnti occidentali che potranno favorire temporanee condizioni di instabilità anche sulla nostra regione, con precipitazioni comunque nella norma del periodo".