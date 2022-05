Il Torrione dell’orologio si illumina di rosso per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa

In questo fine settimana il Torrione dell’Orologio di Forlimpopoli si illumina di rosso e sui camminamenti della Rocca Ordelaffa, tra le diverse bandiere istituzionali, sventola anche quella della Croce Rossa Italiana. L’occasione è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra domenica 8 maggio, giorno della nascita del fondatore Henry Dunant.

“Un gesto simbolico – sottolinea la sindaca Milena Garavini – con il quale vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il prezioso lavoro svolto da Croce Rossa. Ci lega uno stretto rapporto con la sezione della Croce Rossa di Forlimpopoli – Bertinoro e conosciamo bene l’impegno della sua presidente Debora Luongo e di tutti i volontari nel nostro territorio non solo in ambito strettamente sanitario, ma anche sociale. E vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare per l’attività che hanno svolto in questi ultimi due anni, durante i quali hanno dato un contributo straordinario per far fronte alla difficilissima situazione determinata dalla pandemia".