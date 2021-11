Tosco-Romagnola, una petizione per rinnovare il tratto appenninico: il testo nelle mani di Bonaccini

Il testo della petizione promossa dal "Comitato Civico SS67" per chiedere l’ammodernamento della Strada Statale 67 nel tratto Forlì-Firenze, tra cui la parte rimasta più arretrata da Dovadola al Passo del Muraglione, è stato consegnato nelle mani del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ad incontrarlo nella serata di lunedì, a latere di un evento della Round Table Faenza, è stato Vincenzo Bongiorno, uno dei coordinatori del Comitato insieme ad Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini.

"Grazie al presidente Bonaccini - afferma Bongiorno - per l’attenzione e la cordialità con le quali ha ascoltato la nostra richiesta di inserire il tratto appenninico romagnolo della Strada Statale 67 tra le priorità nella programmazione regionale degli interventi sulla viabilità. Ho detto al presidente che dopo aver raccolto un buon numero di firme, gli scriveremo per chiedere un incontro in Regione, così come abbiamo fatto nell’impegno per il mantenimento a Rocca del Distaccamento della Polizia Stradale, ricevendo sempre risposta da parte sua". E in quella mobilitazione l’incontro a Bologna nel Palazzo della Regione erano presenti oltre ai tre coordinatori del Comitato, ricevuti il 6 ottobre 2020 dal sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi, l’assessore alla Montagna, Barbara Lori, e i consiglieri regionali Massimo Bulbi (Pd) e Massimiliano Pompignoli (Lega).

Tornando alla richiesta di ammodernamento della SS67 nel tratto appenninico, sulla raccolta firme cominciata sabato scorso, Bongiorno, Ferrini e Ragazzini osservano: "Ci sono arrivate molte manifestazioni di apprezzamento da parte della gente per questa iniziativa. In molti stanno firmando e diversi si sono resi disponibili anche per raccogliere firme tra amici, colleghi di lavoro e conoscenti. Questo dimostra quanto sia sentito il tema, che riguarda una problematica reale che da decenni attende di essere affrontata. Nelle prossime settimane organizzeremo anche banchetti per raccogliere sottoscrizioni". Per chi volesse autonomamente raccogliere firme, per ricevere l’apposito modulo può scrivere alla mail "comitatocivicoss67@gmail.com". Poi sempre via mail ci si accorderà per la consegna delle sottoscrizioni raccolte.