Il tour de France renderà omaggio a Ercole Baldini: premio alla famiglia nel passaggio più vicino alla sua Villanova

Un traguardo volante durante il Giro d’Italia e un momento celebrativo a margine del Tour de France, da realizzarsi in occasione della seconda tappa, da Cesenatico a Bologna, con passaggio a Faenza. È diventato realtà l’impegno contenuto nell’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, e approvato all’unanimità dall’assemblea legislativa nel corso della seduta del 26 luglio 2022 con il quale si chiedeva alla Giunta Bonaccini di "farsi portavoce, nell’ambito della trattativa per portare il Tour de France 2024 in Emilia Romagna, della necessità di inserire nella pianificazione delle tappe della nota manifestazione sportiva un passaggio nel territorio del Comune di Forlì, in onore e memoria del grande campione di ciclismo Ercole Baldini”.

“È di queste ore la conferma che il Tour de France celebrerà il grande Ercole Baldini, campione indiscusso del ciclismo su strada, uomo generoso e protagonista assoluto di imprese memorabili, con la consegna di un premio alla famiglia durante il passaggio della corsa a Faenza”. Ad annunciarlo è lo stesso Pompignoli che ringrazia prima di tutto “il capogabinetto della Giunta regionale, Giammaria Manghi, per il grande lavoro di squadra e l’impegno profuso in questi mesi per dare seguito all’impegno assunto da tutta l’assemblea legislativa. Questo importante risultato è l’esempio di come la politica e le istituzioni, pur in posizioni differenti, possano e debbano lavorare insieme nell’interesse dell’intera comunità.”

“Sarà il Direttore del Tour in persona, Cristian Proudhon, a incontrare i figli e la famiglia di Ercole Baldini nel corso di un momento celebrativo a Faenza, luogo più vicino, lungo il percorso, a Villanova, quartiere che ha dato i natali al Treno di Forlì e dove è morto nella sua casa il 1° dicembre 2022. In quell’occasione – aggiunge Pompignoli – verranno proiettate in mondo visione immagini e video della carriera e delle vittorie di Baldini.”

Ma non sarà solo il Tour de France a celebrare il talento straordinario del gigante romagnolo, al centro di una recente mostra monografica promossa dal Comune di Forlì nei Musei San Domenico. “Anche il Giro d’Italia, con un traguardo volante, renderà omaggio all’uomo e al campione che ha reso il ciclismo uno sport leggendario e un’arena di imprese memorabili”, conclude Pompignoli.