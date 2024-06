Tour De France, dalle strade interessate agli orari di passaggio dei corridori: la guida al grande evento

E' il weekend del Tour De France in Romagna. Era il 1924 quando per la prima volta un ciclista italiano, Ottavio Bottecchia, vinceva la Grande Boucle. Esattamente 100 anni dopo, l’emozione si ripete con un grande esordio tutto italiano. La prima tappa sabato tra Firenze e Rimini, mentre domenica ci sarà la Cesenatico-Bologna, un viaggio che da Marco Pantani porta all’arrivo a San Luca. Conclude la tre giorni italiana la Piacenza-Torino, sulle strade che furono di Fausto Coppi. Tre tappe attraverso splendidi paesaggi, con percorsi già impegnativi per gli atleti, e molto divertenti per tutti gli appassionati. Nel weekend le strade dell'entroterra Forlivese e Cesenate sono pronte a regalare un grandissimo spettacolo.

Il passaggio dei corridori lungo il percorso sarà preceduto di due ore dal passaggio della carovana pubblicitaria. I Comuni della nostra provincia interessati dal percorso sono Premilcuore, Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone nella giornata di sabato; Cesenatico nella giornata di domenica. Potranno esserci disagi alla circolazione e accessibilità ai luoghi e alle attività presenti lungo il percorso e nelle aree limitrofe.

Viene raccomandato a cittadini e operatori-gestori di attività aperte sabato nel territorio dei Comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone e nei comuni limitrofi a quelli elencati, e domenica nel Comune di Cesenatico, "di tenere debitamente conto delle limitazioni alla circolazione". Sul posto, le strade saranno presidiate da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle forze dell’ordine, che potranno impartire puntuali prescrizioni agli utenti della strada. Giovedì è partito il posizionamento della segnaletica di indicazione della modifica della circolazione.

La prima tappa

La carovana dei corridori, proveniente da Firenze, dal Valico dei Tre Faggi, entrerà in Romagna nel territorio provinciale alle ore 12,00 circa, tramite la Provinciale 3 "Del Rabbi", attraversando il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Superata la cittadina di Premilcuore continuerà a scendere lungo la valle del Rabbi fino a raggiungere la località Strada San Zeno. Qui, attraversato il ponte sul fiume Rabbi, la corsa imboccherà la Provinciale 24 "Forche", che verrà percorsa tutta fino a raggiungere la val Bidente, nel centro abitato di Galeata. Sul valico delle Forche si assisterà al Gran Premio della Montagna.

Attraversato l'abitato di Galeata, la tappa proseguirà immettendosi sulla Provinciale 4 "Del Bidente", che verrà percorsa per un tratto, fino al centro di Santa Sofia, per poi svoltare verso la Provinciale 26 "Carnaio", sulla quale, al valico, si assisterà al Gran Premio della Montagna. Oltrepassato il valico del Carnaio la corsa continuerà in discesa fino a San Piero in Bagno, nella Valle del Savio, per poi immettersi sulla SS71 Umbro Casentinese in direzione Cesena. È poi previsto il transito dai centri abitati di Sarsina e di Mercato Saraceno dove, attraversato il ponte sul fiume Savio, verrà imboccata la salita del Barbotto, Provinciale 12 "Barbotto", che sarà percorsa tutta fino ad immettersi sulla Provinciale 11 "Sogliano", in direzione Savignano di Rigo e poi fino al confine con la Provincia di Rimini alle ore 14,20 circa. Anche al valico del Barbotto si assisterà al Gran Premio della Montagna.

Le strade provinciali coinvolte

Questi i tratti delle strade provinciali percorse dai ciclisti. Per quanto riguarda la Provinciale 3 "Del Rabbi" sarà attraversata dal gruppo dal chilometro 51+075 (inizio competenza, confine con la Regione Toscana) al chilometro 27+700 (località Strada San Zeno, intersezione con la Provinciale 24 “Forche”). Il gruppo procederà lungo la Provinciale 24 dal chilometro 5+667 (località Strada San Zeno, intersezione Provinciale 3 "Del Rabbi”) al chilometro 0+000 (centro abitato di Galeata intersezione Via G. Matteotti). Quindi si entrerà lungo la Bidentina, dal chilometro 57+300 (centro abitato di Galeata, intersezione Via IV Novembre) al chilometro 51+100 (centro abitato di Santa Sofia, intersezione Via D. Alighieri).

Su queste strade verrà disposto il divieto di transito dalle 11 alle ore 15:30, in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, con la sola esclusione degli autorizzati, residenti e tutti i mezzi di soccorso e le forze di polizia nell’espletamento delle proprie funzioni; il divieto di sosta e fermata dalle 20 di venerdì alle ore 15:30 di sabato in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della carreggiata.

Il gruppo percorrerà tutta la Provinciale 26 "Carnaio", dal chilometro o (centro abitato di Santa Sofia, intersezione Via D. Alighieri) al chilometro 15+616 (centro abitato di San Piero in Bagno, intersezione Strada Statale 71), per poi affrontare la salita del Barbotto (Provinciale 12), dal chilometro 0 (centro abitato di Mercato Saraceno, intersezione Strada Statale 71) al chilometro 4+682 (Bar Ristorante Barbotto, intersezione con la Provinciale 11 "Sogliano"). Da qui si procederà lungo la Provinciale Sogliano dal chilometro 30+300 (intersezione Provinciale 79 “Rio Petra") al chilometro 32+542 (termine competenza, confine con la Provincia di Rimini)

Su queste strade verrà disposto il divieto di transito dalle 10 alle ore 16:30, in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli, con la sola esclusione degli autorizzati e tutti i mezzi di soccorso e le forze di polizia nell’espletamento delle proprie funzioni; mentre dalle 10 alle 12 il transito rimane consentito ai residenti, ai cicli e motocicli. Previsto il divieto di sosta e di fermata dalle 20 di venerdì alle 16.30 di sabato in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata sulla carreggiata stradale, sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della carreggiata;

La seconda tappa

La carovana pubblicitaria partirà da Cesenatico alle 10,15 ed entrerà alle 10,46 nel territorio provinciale di Ravenna in direzione Cervia e Milano Marittima. Non saranno coinvolte strade provinciali della Provincia di Forlì-Cesena. Sul posto, le strade saranno presidiate da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle forze dell’ordine, che potranno impartire puntuali prescrizioni agli utenti della strada.