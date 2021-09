Tra Boogie woogie, Hustle, Lindy hop e Balboa: la scuola di ballo riparte e celebra il ventennale

La scuola di ballo "Baila" di via Meucci celebra il ventennale. "Sono alcune migliaia le persone che per anni o anche per pochi mesi hanno frequentato la scuola Baila ex “Baila che te passa", spiegano i titolari Dario e Sabrina, che festeggeranno questo importante traguardo con tutti gli allievi che in questi vent'anni hanno partecipato ai loro corsi. Una esperienza ventennale fatta di ore di ballo, di formazione permanente, sacrificando tutti i week end andando in giro per l’Italia ad incontrare maestri di fama mondiale.

Da oltre 10 anni Dario e Sabrina insegnano anche Boogie woogie dal livello principiante a livelli più avanzati e sono gli unici insegnanti nel forlivese ad insegnare discipline come l’Hustle (ballo molto popolare in Usa fin dagli anni 70), il Lindy hop e il Balboa (balli molto di moda in questi ultimi anni), con l’aiuto di altri insegnanti professionisti propongono anche corsi dil Tango argentino, tip tap, breakdance e danza del ventre.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia ecco, spiegano i titolari, "una ripartenza coraggiosa, per non dare spazio all’isolamento sociale, alla paura, alla depressione nelle persone più fragili. Il tutto all’insegna della sicurezza e del buon senso, senza tralasciare le regole fondamentali anti covid, per dare una chiara dimostrazione che lavorare bene e in sicurezza si può".

La scuola Baila sarà presente domenica in piazza Saffi alla serata conclusiva dell’evento promosso dal comune di Forlì “Piazze da ballo”. Da lunedi ricominciano i corsi di Ballo; 15 discipline diverse, 16 maestri, 29 ore di lezioni di ballo e 8 ore di ginnastiche varie settimanali. "Numeri assai diversi dai primi anni quando insegnando solo i balli latini organizzavamo due corsi settimanali", concludono.