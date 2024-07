Tra divertimento, servizio e consapevolezza: concluso il campo estivo 'Join Up' della Caritas

Si è conclusa ufficialmente la seconda settimana di campo Join-up, promosso da Caritas Forlì-Bertinoro. In queste due settimane di campo, svolte principalmente all’Emporio della Solidarietà e al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, hanno partecipato 26 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni. I ragazzi hanno svolto diverse attività di servizio in vari ambiti, conoscendo in questo modo alcune delle realtà del mondo del volontariato che caratterizzano il nostro territorio e alcuni dei volontari che prestano il loro aiuto. "Durante questi giorni abbiamo visitato anche la Casa della Legalità e il terreno conosciuto come Ex-Limonetti - raccontano -. Qui abbiamo svolto un po’ di lavoro nei campi gestiti da loro e visitato tutti i loro luoghi". Oltre al lavoro pratico non sono mancati momenti di formazione per i ragazzi. Attraverso vari giochi e attività i partecipanti hanno potuto conoscere il lavoro che svolge la Caritas di Forlì oltre ad altri temi come la consapevolezza della salvaguardia dell’ambiente.