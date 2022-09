Tra gioco e sperimentazione: al via il corso di teatro per ragazzi dai 10 ai 17 anni

Riparte, da martedì 4 ottobre il corso di teatro per ragazzi dai 10 ai 17 anni, tenuto da Stefano Naldi Teatr’Ok. Le iscrizioni sono già aperte. Un corso propedeutico tra gioco e sperimentazione, alla scoperta del teatro e delle sue tecniche per diventare attore. Un percorso da ottobre a maggio, tutti i martedì dalle 17 alle 18,30, dove ci si metterà in gioco sia con il linguaggio del corpo che della voce, in continua evoluzione fino alla messa in scena finale. Partendo da un laboratorio di giocateatro, si divide l’attività in una prima fase di gioco, canto e danza finendo alla pantomima del gesto ed alla teatralizzazione, cercando di guidare ogni allievo alla consapevolezza della propria fisicità e alla consapevolezza ed al significato del gesto.

L’intervento prosegue con lo studio e lo sviluppo della voce di gruppo nonché corale, stimolando l’adesione e l’ascolto del respiro di un nucleo-gruppo, attraverso il canto; di seguito si associa la vocalità al movimento attraverso giochi e canzoni teatralizzate. Verrà poi stimolata l’analisi da parte degli allievi sulle varie caratteristiche della personalità umana, concretizzando su esercizi sull’uso della voce e del corpo per creare i vari caratteri dei personaggi scenici che si prenderanno in esame in fase di studio, passando poi per la dinamica di gruppo, il dialogo, l’interazione e l’improvvisazione. Il corso prevede una quota di partecipazione di 45 euro mensili, con iscrizione annuale di 30 euro. Per informazioni ed iscrizioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – info@teatrodelleforchette.it o consultate il sito www.teatrodelleforchette.it e i canali social Facebook, Instagram e Twitter.