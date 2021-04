Tra gli slip un ovetto con una sorpresa stupefacente: 21enne arrestato per spaccio

Un 21enne albanese è stato arrestato sabato pomeriggio dai Carabinieri di Ronco con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre hanno denunciato a piede libero un forlivese di 46 anni con l'accusa di evasione in quanto agli arresti domiciliari per reati inerenti la detenzione di stupefacenti. L'attivtià antidroga è partita da un controllo perlustrativo nei pressi dell'abitazione del 46enne. L'uomo è stato notato in strada mentre conversava con il conducente di un veicolo fermo di fronte al suo domicilio.

Alla vista dei militari il 46enne ha cominciato a correre velocemente verso casa, mentre l'altro ha cercato di darsi alla fuga. Il ragazzo, 21 anni, è stato trovato con mezzo grammo di marijuana. Una perquisizione più dettagliata ha permesso di recuperare altre 10 dosi di cocaina per un peso di 7,5 grammi circa, confezionate singolarmente e nascoste all’interno degli ovetti con le sorprese. L'involucro lo aveva nascosto negli slip.

In casa è stato recuperato inoltre un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Lunedì pomeriggio è comparso in tribunale per il processo per direttissima, col giudice Elisabetta Giorghi (pubblico ministero Federica Messina) che ha convalidato l'arresto. Il 21enne ha patteggiato 6 mesi 20 giorni, oltre a 1200 euro di multa.