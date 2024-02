Tra maialini, caprette e giochi: oltre mille persone all’Agri Carnevale” dei Romiti in fattoria

Oltre mille persone hanno partecipato domenica scorsa all’”Agri Carnevale”, la Festa di Carnevale del quartiere Romiti, che si è svolta all’azienda agricola "I Nani di Giada", in via Mazzacavallo 2/A. “In fattoria abbiamo accolto quasi 1000 persone nell’arco della giornata, molti sono arrivati dal territorio dei Romiti ma anche dalla riviera, altri zone limitrofe al nostro territorio - commenta Giada Piraccini, titolare dell’azienda -. Grazie al lavoro di divulgazione in collaborazione al Quartiere Romiti, è stato un grande successo e sicuramente lo replicheremo anno prossimo. E’ stato bello vedere ragazzi e famiglie di tutte le età divertirsi e mascherarsi a tema. L’evento è stato volutamente organizzato in maniera semplice ma piacevole, un modo per riunirsi in una bella giornata di sole in fattoria”.

“L’azienda agricola ha fornito la location ed ha organizzato, assieme ad altre realtà locali, delle zone con attrazioni come il gonfiabile per i bambini ed i giochi in legno per tutte le età di Nonno Banter 52, oltre all’area degli animali nella quale è stato possibile ammirare caprette appena nate, alpaca, maialini nani e molto altro. Dalle ore 10.30 inoltre si è aggiunta anche la trucca bimbi che ha colorato la giornata di grandi e piccini - prosegue -. Fin dalle ore 9.00, grazie alla stretta collaborazione con il Jump Cafè, è stato possibile consumare cibi sfiziosi a tema: colazione, pranzo e merende gustose sono state possibili grazie al truckfood presente in fattoria”.

Il Quartiere Romiti ha distribuito la comunicazione anche alle scuole locali, rendendo possibile a molti ragazzi e famiglie di trascorrere una giornata in completo relax a pochi passi dalla città. Ad accompagnare l’evento ci sono stati anche giochi, balli e divertimento per i bambini. Un bilancio molto positivo quello della Festa di Carnevale 2024 ai Romiti, con un successo riconosciuto dal Comitato di Quartiere. La grande partecipazione, di giovani e bambini, famiglie, hanno permesso che questa giornata di festa fosse importante per il territorio. “Parlando di presenze, i numeri sono davvero straordinari, durante la manifestazione – osserva Stefano Valmori, coordinatore del Quartiere Romiti -. Numeri importanti non soltanto per la Festa di Carnevale, ma perché hanno creato un nuovo modo di poter considerare questo territorio un luogo dove si può stare insieme, e trascorrere momenti di allegria e festa ma soprattutto per far si di poter conoscere nuove persone di quartieri limitrofi e confinanti e unire la gente nel segno dell’amicizia e volontariato”.

“Siamo felici di aver fatto questa scelta, cioè quella di provare a ridare vita ai Romiti, dopo la tragica alluvione del 16 maggio scorso che ci ha colpiti duramente, aiutandoci a creare una iniziativa utile rivolta soprattutto ai nostri ragazzi e bambini. Un particolare ringraziamento va a Giada per aver dato la possibilità di dar vita al Carnevale in questo territorio colpito e inginocchiato di aver concesso e dato i suoi spazi per questa festa che come già detto non era uguale a quelle dei carnevali degli anni passati ma un momento per stare insieme e soprattutto per far si che la nostra comunità possa riprendere a vivere quei momenti che l’alluvione ci ha portato via. Il carnevale è per i nostri ragazzi un momento di felicità e di socializzazione nel segno del divertimento e questo non poteva mancare ai Romiti”.