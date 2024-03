Tra racconto e creatività, i bimbi di Portico protagonisti: nascerà un'opera d'arte in Piazza Marconi

"Atlante esperienziale sul mutamento". Con il mese di marzo si è aperto il terzo ciclo di azioni, per l’Italia, di “Where To - Verso dove?” il progetto Europeo di Lignin Stories & Centro Italiano Storytelling presso la comunità e la scuola di Portico e San Benedetto. Il progetto finanziato da Erasmus+ programme Ka210-You - Small-scale partnerships in youth di Lignin Stories (Malta) & Centro Italiano Storytelling (Italia) sta lavorando sull’idea di comunità contemporanea e dopo i sei workshop del percorso italiano a Portico nella scuola elementare Ambrogio Traversari, dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone, gli storyteller Giovanna Conforto, Stefania Ganzini e Flavio Milandri hanno intrecciato storie e azioni, lasciato tracce nel terreno (sociale) che germogliano a più non posso con il “nuovo del luogo”.

Così gli alunni della scuola elementare con la maestra Francesca Briccolani stanno lavorando su un percorso di racconto e materia, la ceramista Lucia Gennaretti, di Portico, sta creando una “memoria materica del nuovo abitare” per cittadini, visitatori, viaggiatori, turisti della Vallata del Montone, l’Amministrazione comunale sta predisponendo permessi e supporti per un’opera d’arte pubblica realizzata da Luigi Impieri, noto artista e docente di storia dell’arte. Quest’ultimo sta progettando infatti un Trencadìs condiviso e collettivo ispirato dal lavoro dei partecipanti al progetto Where To - Verso dove? da collocare in Piazza Marconi, a cui tutti siamo invitati a contribuire. I lavori inizieranno in aprile. Il percorso tra storytelling applicato e ludo pedagogia, trash art e spazio pubblico che ha coinvolto in prima battuta alcuni gruppi familiari, arriverà a conclusione, con la parte operativa in loco nel mese di maggio, festeggiando la Giornata dell’Europa.