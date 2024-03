Tra repubblica sociale e guerra partigiana: Gian Marco Griffi racconta il suo romanzo a 'Salotto blu'

Lo scrittore Gian Marco Griffi è autore di un romanzo che ha costituito uno dei maggiori casi letterari italiani degli ultimi anni. "Ferrovie del Messico", ambientato nell' Italia del 1944, tra repubblica sociale, guerra partigiana e occupazione tedesca, pubblicato da una piccola casa editrice, Laurana, e scritto da un autore allora sconosciuto al pubblico, ha fatto incetta di premi ed è stato a lungo ai vertici delle classifiche nazionali di vendita. La scrittura e la miscela tra dramma e commedia ne caratterizzano lo stile originalissimo. Conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto blu' che andrà in onda stasera alle 23 su Video regione, canale 99 del digitale terrestre, Griffi ha raccontato i propri segreti di scrittura e fornito elementi della propria biografia: "Per mestiere sono coordinatore di un circolo di golf ad Asti. Ho sempre avuto passione per la lettura e per la scrittura, ma fino a poco tempo fa non avevo avuto opportunità. I miei scritti li avevo sempre inviati a case editrici, ricevendo solo dinieghi alla pubblicazione. Il successo di "Ferrovie del Messico" non mi ha cambiato la vita, continuerò a lavorare nel circolo, ma mi ha dato consapevolezza di poter scrivere e di essere letto. Per me è una grande felicità".