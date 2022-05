Tra stupore e curiosità, "passeggiata turistica" in Valmarecchia per l'Abarth Club Romagna

“Passeggiata turistica” in Valmarecchia per l'Abarth Club Romagna. Hanno suscitato grande stupore e curiosità’ gli equipaggi che domenica sono entrati nella città’ di San Leo, mettendo in mostra le loro auto nel piazzale sottostante la fortezza, dove sono stati accolti con meraviglia dai vari turisti presenti che visitavano l’imponente struttura. “Tendiamo sempre a promuovere il patrimonio artistico e culturale della nostra regione e questa volta abbiamo voluto scegliere uno tra i monumenti più’ famosi della provincia di Rimini - sono le prime parole del presidente Raffaele Ricci -. Siamo veramente felici di essere stati in questo piccolo centro che ha una grande storia e farlo conoscere anche a chi, sebbene della zona, non era mai stato in questo incantevole e affascinante luogo. doverosi i ringraziamenti all’amministrazione comunale che ha permesso lo svolgimento dell’evento, al corpo della polizia locale che ha vigilato sul rispetto delle prescrizioni imposte ed alla cittadinanza per l’accoglienza. un ultimo ringraziamento e questo in modo particolare a Claudia Imola che ci ha accolti all’ingresso della fortezza e, passo dopo passo, ci ha accompagnati nella visita facendoci rivivere, con i suoi racconti e aneddoti, la storia di tutti i personaggi che hanno vissuto e reso famosa la fortezza”.