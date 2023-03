Un'imponente cascata di oltre 100 metri: magica tracimazione a Ridracoli con la neve a fare da scenografia

Non accadeva dal maggio del 2021. La tanto attesa tracimazione della diga di Ridracoli è avvenuta, dopo che venerdì sera l'invaso ha raggiunto il suo 100% di capienza totale. Le acque del lago artificiale, realizzato tra il 1974 e il 1982, e che si allunga per quasi 5 chilometri verso l’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, hanno raggiunto la quota di sfioro posta a 557,30 metri sul livello del mare, tuffandosi lungo il muro di cemento armato alto 103,5 metri prima flebilmente con una porta di sfioro di 0,02 e 0,09 metri cubi al secondo, poi con un'intensità sempre più importante (con una portata di 1,45 metri cubi al secondo), creando una spettacolare cascata d’acqua sul Bidente, lambendo il nucleo del Mulino di sotto.

La prima tracimazione del 2023 è avvenuta in un contesto spettacolare, con l'invaso imbiancato dalla neve caduta abbondante negli ultimi giorni. Un connubio affascinante, che ha conquistato in poche ore i social con una massiccia condivisione di foto. E dal 5 marzo c'è una buona notizia per i turisti: l'invaso riaprirà le porte assieme a Idro, l'Ecomuseo delle acque di Ridracoli. Si tratta di un museo molto curioso ed interattivo che, per le sue caratteristiche, nel 2006 ha ricevuto una nomination all’European Museum Of The Year Award, classificandosi alla posizione numero 18. Un ottimo risultato se si pensa che il premio ha coinvolto musei di tutto il mondo.

Tornando alle tracimazioni, l'ultima risale al maggio del 2021. Un altro precedente senza la spettacolare cascata risale al 2007, un anno particolare avaro di precipitazioni, mentre nel 2022 per appena 30 centimetri la diga ha mancato il riempimento totale. Normalmente la diga raggiunge il massimo volume di "oro blu" nelle stagioni primaverili, ma non sono mancati episodi di tracimazione nel mese di dicembre, come accaduto nel 2002, 2005, 2010 e in epoca più recente nel 2019.