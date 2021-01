Piogge e fusione delle nevi, spettacolare tracimazione della diga di Ridracoli: il gigante della Romagna fa sentire a sua voce

Un'accelerazione dovuta alle piogge copiose sul crinale e al processo di fusione delle nevi dovuto ad un temporaneo aumento delle temperature per effetto dei venti caldi da sud-ovest

L'acqua ha raggiunto quota 557,33 metri sopra il livello del mare. Un'accelerazione dovuta alle piogge copiose sul crinale e al processo di fusione delle nevi dovuto ad un temporaneo aumento delle temperature per effetto dei venti caldi da sud-ovest. Da sabato mattina la diga di Ridracoli tracima. Le acque dell'invaso romagnolo hanno iniziato a scivolare prima lentamente lungo la grande barriera di cemento armato della struttura, alta 103,5 metri e lunga 423 metri, e quindi con più potenza. Un Giove Pluvio generoso nel mese di dicembre, le abbondanti nevicate di inizio gennaio, hanno contribuito a riempire il grande lago, consentendo di raggiungere il volume di oltre 33 milioni di metri cubi.

Una situazione che ha acceso la voce del "gigante della Romagna", con la sua imponente ed affascitante cascate. Acque che si tuffano sul Bidente, per poi lambire le case del Mulino di Sotto. Lo scorso anno la diga tracimò per tre volte, due nel mese di marzo ed una a fine aprile. Furono precedute da quella del 23 dicembre 2019 (prima di Natale non accadeva dal 1992). Il gigante, costruito a partire dalla metà degli anni Settanta, rappresenta il principale serbatoio d'acqua potabile dell'acquedotto della Romagna, provvedendo a fornire mediamente circa il 50% dell'acqua distribuita sull'intero territorio.