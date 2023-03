Continua la tracimazione della diga di Ridracoli: una buona notizia per le falde e i pozzi

La diga di Ridracoli continua nella sua tracimazione. Dopo aver raggiunto venerdì sera quota 557,30, complice anche lo scioglimento della neve caduta abbondante nei giorni scorsi il tuffo di 103 metri lungo il grosso sbarramento in cemento continua con una portata di sfioro di 1,45 metri cubi d'acqua al secondo. L'invaso contiene oltre 33 milioni di metri cubi d’acqua, alimentando così la spettacolare cascata sul Bidente, lambendo il Mulino di Sopra.

La tracimazione del "gigante gentile" della Romagna ha richiamato le attenzioni dei media nazionali, con il presidente di Romagna Acque - Società delle Fonti Toninò Bernabè intervistato anche da Sky e Rai. Per la Romagna il grande lago artificiale contiene una scorta di acqua potabile fondamentale per la prossima estate. Inoltre, utilizzando maggiormente l’acqua di Ridracoli si favorisce la ricarica delle falde che ha bisogno di più tempo come ha spiegato Bernabè in un'intervista rilasciata a ForlìToday. Insomma, da Ridracoli arrivano buone notizie. Serve infatti accumulare più acqua possibile in modo da utilizzarla quando occorrerà.

IL FOCUS - Perchè la tracimazione non è uno spreco

VIDEO - La tracimazione della diga vista da vicino

La precedente tracimazione risale al maggio 2021. Dal 2000 è avvenuta ogni anno, con eccezione del 2007, un anno estremamente siccitoso, e nel 2022 quando l'acqua arrivò a soli 30 centimetri dallo sfioro. Solitamente le tracimazioni avvengono in primavera, al culmine delle precipitazioni di quel periodo. In inverno si sono verificate solo nel 2002, 2005, 2010, 2019.

