Le raffiche di vento rendono ancora più spettacolare la lunga cascata: la diretta video della tracimazione della diga di Ridracoli

La parziale fusione del manto nevoso sul crinale appenninico, accelerata dall'aumento delle temperature in quota e dal forte vento, rende ancora suggestiva la tracimazione della diga di Ridracoli, iniziata flebilmente venerdì sera per poi acquisire maggiore intensità nel weekend. L'evento si verifica quando le acque del lago artificiale che sorge sulla vallata del Bidente raggiungono la quota di sfioro posta a 557,33 metri sul livello del mare, tuffandosi lungo il muro di cemento armato alto 103,5 metri dove incontrano il Bidente. RomagnaAcque, attraverso il suo canale YouTube, sta trasmettendo in diretta la tracimazione.

Nel frattempo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta per vento, "arancione sull'entroterra". "Un intenso flusso di correnti sud-occidentali interesserà la nostra regione - si legge nell'avviso -. Sugli Appennini centrali sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 e 74 km/h) e temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore; sugli Appennini orientali sono previsti di intensità superiore (venti di burrasca forte tra 74 km/h e 88 km/h). L'aumento della ventilazione è atteso in particolare nella seconda parte della giornata".