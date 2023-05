Ridracoli, continua la cascata di 103 metri: avere tre tracimazioni nello stesso anno è un evento raro

Le piogge delle ultime ore continuano ad alimentare la tracimazione della diga di Ridracoli. Le precipitazioni che non danno tregua da inizio maggio hanno attivato per la terza volta la cascata di 103 metri. Avere tre tracimazioni nello stesso anno è un evento quanto mai raro: l'ultima volta si era verificato nel 2006 nei mesi di gennaio, febbraio e aprile. Solitamente sono attese nell'arco di 365 giorni una o due tracimazioni.

Il fatto 'storico' inusuale è rappresentato invece dall'intervallo di tempo tra gli ultimi tre eventi. La prima tracimazione è avvenuta lo scorso 4 marzo dopo un periodo caratterizzato da intense nevicate in quota, mentre la seconda il 3 maggio dopo l'ondata di maltempo che ha innescato frane ed esondazioni. E quindi arriviamo agli ultimi giorni, con la tracimazione del 10 maggio.

Quanto ai dati storici, va poi rimarcato che nel siccitoso 2022 la diga non aveva mai tracimato, così come era accaduto nel 2017. Con le ultime piogge e quelle che arriveranno nel prossimo autunno non ci saranno problemi di forniture idriche per il territorio. Tra i benefici della diga di Ridracoli anche quella di contenere la piena del Bidente. L'invaso fa da laminazione delle piene: trattenendo milioni di metri cubi d’acqua, regolarizza i deflussi a valle impedendo al fiume fenomeni di esondazioni, rendendo così più sicura Santa Sofia ed i comuni a valle.