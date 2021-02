Traditi da frane e alberi caduti finiscono nel greto di un fosso: paura per tre escursionisti

Tra alberi caduti e frane hanno perso l'orientamento, finendo nel greto di un fosso. Paura per tre giovani escursionisti riminesi (due trentaduenni ed un trentaseienne), che avevano scelto di trascorrere il sabato facendo una passeggiata nella zona di Corniolo. I tre avevano preso come riferimento una vecchia pubblicazione, ma ancora presente in rete e non più attendibile in quanto alcune frane e smottamenti hanno modificato parzialmente il tracciato del sentiero.

Parcheggiata la macchina a Badia di Sasso, antico borgo nel Parco delle Foreste Casentinesi, hanno imboccato il sentiero che si sviluppa ad anello passando dal rifugio Pinone. Giunti all’altezza di Val della Chiara, dove la traccia principale del sentiero si perde tra alberi caduti e frane, hanno peso l’orientamento finendo nel greto di un fosso. Assente la copertura telefonica, sono riusciti lo stesso a comporre il 112 e dare alcune informazioni che sono poi risultate molto utili ai tecnici che si stavano dirigendo sul posto.

Erano circa le 18.30 quando i Carabinieri attivano il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, che ha inviato sul posto due squadre dalla Valle del Bidente e una squadra dalla Valle del Savio. I militari ogni 20 minuti hanno contattato telefonicamente i tre dispersi per accertarsi delle loro condizioni. Una squadra della Valle Bidente ha iniziato la ricerca da monte e un’altra inizia a salire dal basso.

La localizzazione dei tre uomini non è stata semplicissima, venendo raggiunti dai soccorritori intorno alle 22. Il personale del Soccorso Alpino dopo aver accertato le loro condizioni, che fortunatamente non destavano preoccupazioni, li hanno riaccompagnati alla loro autovettura. L’intervento è terminato intorno alla mezza notte.