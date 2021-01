Tradito dal nervosismo al controllo: nascondeva cocaina tra gli slip, arrestato

Prosegue la lotta contro l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Forlì. I militari della Sezione Operativa hanno arrestato nel corso di un controllo svolto nei pressi della stazione ferroviaria un 29enne di nazionalità senegalese, domiciliato in città, con precedenti specifici dopo esser stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina che aveva nascosto negli slip. L'extracomunitario è stato identificato dal personale di Corso Mazzini dopo esser sceso da un treno.

Il documento di riconoscimento mostrato ha insospettito i carabinieri: oltre alle evidenti discrepanze correlate alle diverse generalità apparentemente riconducibili allo stesso individuo ritratto nelle foto della carta esibiti, ha manifestato un certo nervosismo, richiedendo più volte di velocizzare il controllo poiché aveva la necessità di rincasare con urgenza. A quel punto, sospettando che potesse nascondere stupefacenti, è stato accompagnato negli uffici del comando per una perquisizione. E tra gli slip nascondeva un pacchetto con 18 grammi di cocaina.

A casa invece nascondeva 28 grammi di marijuana, oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi (sostanza da taglio, bilancino di precisione e bustine in plastico). Il giudice (pubblico ministero Francesca Rago) ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nella caserma dei Carabinieri competente per territorio.

