Traduzione e nuove tecnologie, asse col Campus: il "Matteucci" protagonista di un progetto innovativo

Un progetto innovativo per formare gli studenti sul mondo della traduzione e delle nuove tecnologie. Gli studenti dell'Istituto tecnico economico "Matteucci" di Forlì sono stati impegnati per alcune settimana in un ciclo di lezioni di lingua e workshop di traduzione con alcuni docenti del Dipartimento di Interpretazione e traduzione al Campus universitario di Forlì. Il gruppo, formato da 60 studenti e studentesse delle classi quarte e quinte, ha avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo della traduzione, specie in ambito audiovisivo, toccando con mano quanto sia fondamentale, oggigiorno, l’apporto dell’informatica e delle tecnologie per creare prodotti professionali.

Lavorando in laboratori attrezzati con appositi software, infatti, hanno partecipato a workshop di sottotitolaggio, audio descrizione e voiceover, scoprendo così quale sia il lavoro di chi rende accessibili a tutti, film, serie televisive o documentari stranieri sulle numerose piattaforme in streaming o al cinema. Hanno quindi sperimentato come le lingue e l’uso di applicativi informatici specifici del settore della traduzione multimediale possano dialogare tra loro oltre che offrire possibili sbocchi lavorativi altamente specializzati. Per quanto riguarda la lingua inglese, i ragazzi hanno realizzato l’audiodescrizione e il sottotitolaggio in italiano di un video promozionale della nostra regione, mentre per lo spagnolo hanno lavorato alla resa in italiano di un cortometraggio sul Cammino di Santiago, uno dei più importanti itinerari culturali del Consiglio d’Europa.

Il progetto, realizzato nel rispetto delle norme anti Covid, è nato dalla collaborazione tra la professoressa Gloria Bazzocchi delegata alla didattica del Dit, e Valeria Lupattelli insegnante di spagnolo del "Matteucci", spinte dal desiderio di mettere in stretto contatto università e mondo della scuola. Gli studenti e le studentesse della scuola forlivese hanno così potuto sperimentare nuove e moderne metodologie didattiche per l’apprendimento delle lingue e apprezzare lo stretto legame tra lingua, cultura e traduzione, potendolo coniugare anche con le loro conoscenze informatiche ed economiche. Questa esperienza vuole quindi essere l’inizio di una sempre più stretta e proficua collaborazione tra il Dipartimento di Interpretazione e traduzione e il Matteucci.