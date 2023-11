Traffico internazionale di droga: perquisizioni anche nel Forlivese

Dalle prime ore di lunedì nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Quartu Sant'Elena, insieme al personale dei reparti competenti e di quelli specializzati, oltre 300 militari dell'Arma, stanno dando esecuzione a diverse decine di provvedimenti cautelari per associazione finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti, nei confronti di un sodalizio italo/albanese attivo prevalentemente in quelle aree.

L'operazione, denominata 'Family and Friends', è stata condotta col supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga. I provvedimenti sono stati richiesti dalla Dda cagliaritana ed emessi dal gip del Tribunale di Cagliari. Sono ancora in corso perquisizioni nei confronti dei destinatari del provvedimento e di altri, risultati vicini al gruppo criminale. I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa programmata al comando provinciale dei carabinieri di Cagliari.

Quaranta sono le persone arrestate dai militari nell'ambito della maxi operazione antidroga che ha portato a smantellare una organizzazione criminale italo-albanese operante in Sardegna con ramificazioni anche in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Lo riferisce l'Ansa. Per 22 persone si sono aperte le porte del carcere, 18 ordinanze sono agli arresti domiciliari. Al vertice del sodalizio criminale ci sarebbe un uomo di Quartu Sant'Elena (Cagliari) che gestiva i rapporti con la Spagna per l'importazione di hashish e con l'Albania per la cocaina. Nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate grandi quantità di hashish, marijuana e cocaina.