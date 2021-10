Tragedia in Appennino, cicloturista in mountain bike muore nella caduta in un dirupo

Tragedia sull'Appennino sopra Ridracoli. Un uomo di 68 anni, residente a Viareggio, è deceduto durante una gita in mountain bike. E' quanto successo sabato pomeriggio intorno alle 17 durante l'escursione. Il fatto è avvenuto in località Casanova dell’Alpe, nel comune di Bagno di Romagna, un'area di montagna non lontano dalla diga di Ridracoli raggiungibile da Poggio alla Lastra. Il ciclista è precipitato per diversi metri in una scarpata mentre si trovava in compagnia di un altro appassionato della mountain bike, che ha lanciato l'allarme. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Non si esclude che a determinare la caduta e il decesso sia stato un malore. Sul posto anche le squadre del Soccorso Alpino per le operazioni tecniche.