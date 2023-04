"Un'alunna diligente": l'Alberghiero "Artusi" piange Fatima, morta nella tragedia del silos

Frequentava l'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli Fatima Boulgote, la 18enne rimasta uccisa insieme ai due fratelli nella tragedia dell'allevamento di San Pietro in Guardiano di venerdì pomeriggio. Dolore e sconcerto per la tragica scomparsa della giovane sono i sentimenti nel messaggio di cordoglio di Mariella Pieri, dirigente scolastica dell’istituto forlimpopolese. Fatima era una studentessa della 5°B dell’indirizzo Accoglienza Turistica.

LA TRAGEDIA - Silos si schianta contro un'auto, perdono la vita tre fratelli

GLI AGGIORNAMENTI - Una sorella scampata alla tragedia

GLI AGGIORNAMENTI - Aperta un'inchiesta, area sotto sequestro

"In Italia da soli tre anni, parlava fluentemente la nostra lingua", ricorda Pieri, che l'ha descrive come una "alunna diligente, impegnata ed inserita in tutte la attività della scuola". Era, prosegue, "sempre molto disponibile a partecipare agli eventi organizzati dall'istituto, tra cui cene e open day, facendosi notare perché particolarmente dolce e gentile, ma allo stesso tempo molto determinata". "Come comunità scolastica desidero esprimere tutta la nostra vicinanza, mentre ci stringiamo intorno alla famiglia e ai compagni di classe che accompagneremo per sostenerli in questo momento così difficile", conclude la dirigente scolastica.

Il cordoglio dei sindaci di Bertinoro e Meldola

La sciagura ha scioccato le comunità di Bertinoro e Meldola, dove le vittime abitavamo con la mamma e la sorella. “Ho appreso con sconcerto di questa terribile tragedia e in questo momento il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie - aveva dichiarato a caldo la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, venerdì impegnata a Roma -. Ho appreso che tra le vittime dell’incidente ci sarebbero anche dei minori e questo rende la vicenda ancor più dolorosa. Non potendo essere presente sul posto, sono in costante contatto con le forze dell’ordine intervenute, nell’attesa che vengano chiarite e accertate le cause all’origine del dramma".

"Una tragedia che lascia l'intera comunità attonita e senza parole - le parole del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Mi stringo in un grande abbraccio ai genitori. In questo momento di dolore esprimo a nome mio, dell'intera Amministrazione Comunale e della Città di Meldola un sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, agli amici, a tutti i loro cari e a chi gli voleva bene".

I fratelli di Fatima, Ousama e Marva, frequentavano rispettivamente la scuola media e la primaria dell’Istituto Comprensivo di Meldola. Lla dirigente Benedetta Zaccarelli “si stringe unanime al dolore della famiglia; l’intera comunità scolastica è profondamente toccata da questa tragedia ed esprime vicinanza e cordoglio ai genitori e a tutti i cari per una perdita così prematura”. Anche il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha esternato il proprio cordoglio.

