Fratelli uccisi nel crollo del silos, lutto cittadino a Meldola. Ultimo saluto in moschea a Forlì

Lutto cittadino a Meldola nel giorno del momento di preghiera per Fatima, Ousama e Marva, i tre fratelli di nazionalità marocchina morti venerdì scorso in un tragico incidente in un allevamento avicolo a San Pietro in Guardiano, nel territorio comunale di Bertinor. Lo ha proclamato il sindaco Roberto Cavallucci, che nel tardo pomeriggio di mercoledì si è recato, insieme al referente della Comunità Islamica locale Fariss Hamid e al parroco Don Enrico Casadio, a portare un abbraccio ed il cordoglio della città ai genitori delle tre vittime.

LA TRAGEDIA DEL SILOS - Tutte le notizie

Venerdì si svolgerà presso la Moschea di Forlì un momento di preghiera ai fratelli Boulgoute, a cui prenderà parte anche il sindaco, prima del rientro nel loro paese di origine. Le salme saranno presenti in via Masetti nella tarda mattina, intorno alle 12. "Interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell'intera comunità meldolese ed esprimendo in modo solenne la nostra più profonda solidarietà e vicinanza alla famiglia ed a tutti i loro cari per la giornata di domani è stato proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la cerimonia di cordoglio ai tre fratelli Boulgoute", le parole di Cavallucci.

Il Comune di Meldola si è attivato per una raccolta fondi per aiutare la famiglia nel rimpatrio dei ragazzi nel loro paese di origine; chiunque vorrà donare e compiere un gesto di generosità e vicinanza potrà effettuare un bonifico all'Iban IT 71 T 03069 13298 100000300152, indicando nell'intestazione Comune di Meldola e come causale "Solidarietà alla famiglia Boulgoute". Sono attive raccolte fondi a Meldola da parte della Comunità mussulmana, della Comunità cattolica cristiana meldolese e dell'Istituto Comprensivo a testimonianza della grande solidarietà e vicinanza alla famiglia.

LE INDAGINI - Primi avvisi di garanzia

LA TRAGEDIA - Silos crolla su un'auto e uccide tre fratelli

UNA FAMIGLIA DISTRUTTA - Una sorella scampata alla tragedia