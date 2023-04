La tragedia di Fatima, Ousama e Marva: a Meldola una raccolta fondi per la famiglia dei tre fratelli uccisi nel tragico incidente

E' ancora forte lo shock a Meldola per la scomparsa di Fatima, Ousama e Marva Boulgoute, i tre fratelli di nazionalità marocchina morti venerdì scorso in un tragico incidente in un allevamento avicolo a San Pietro in Guardiano, nel territorio comunale di Bertinoro. Mercoledì il sindaco Roberto Cavallucci, insieme al referente della Comunità Islamica locale Fariss Hamidd ed al parroco Don Enrico Casadio, ha portato l'abbraccio ed il cordoglio di tutta la città alla famiglia.

"In questo momento di grande dolore la Comunità meldolese si stringe alla famiglia Boulgoute - sottolinea il primo cittadino -. Il Comune di Meldola si è attivato per una raccolta fondi per aiutare la famiglia nel rimpatrio dei ragazzi nel loro paese di origine; chiunque vorrà donare e compiere un gesto di generosità e vicinanza potrà effettuare un bonifico all'Iban IT 71 T 03069 13298 100000300152, indicando nell'intestazione Comune di Meldola e come causale "Solidarietà alla famiglia Boulgoute"".

LE INDAGINI - Primi avvisi di garanzia

Sono attive raccolte fondi a Meldola da parte della Comunità mussulmana, della Comunità cattolica cristiana meldolese e dell'Istituto Comprensivo a testimonianza della grande solidarietà e vicinanza alla famiglia. Intanto dalla Procura di Forlì sono stati firmati i primi avvisi di garanzia. Il fascicolo d'inchiesta con l'accusa di "omicidio colposo plurimo", aperto dopo la sciagura si arricchisce di alcuni nomi iscritti nel registro degli indagati. Non trapela il numero, ma è uno degli elementi di novità dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Laura Brunelli. Si tratta di un atto dovuto per permettere ai coinvolti di nominare i propri periti.

LA TRAGEDIA - Silos crolla su un'auto e uccide tre fratelli

UNA FAMIGLIA DISTRUTTA - Una sorella scampata alla tragedia

