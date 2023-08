Un anno fa il tragico incidente di Pinarella: un torneo di padel per ricordare Luca Rosaldi

A un anno dalla scomparsa, gli amici del padel, la moglie Simona e la figlia Martina ricordano Luca Rosaldi, morto in un terribile incidente stradale a Pinarella nella strada provinciale 71 bis che da Cesena conduce verso il mare e che prende il nome di via Bollana, la sera del 5 agosto 2022. Dodici coppie miste e sedici coppie maschili (iscrizioni sold-out), in un torneo a gironi, si sfideranno sabato 5 agosto dalle 18.30 al MarePineta Resort di Milano Marittima. Al termine del torneo ci sarà un momento dedicato a Luca, poi djset, food e cocktail. Quale miglior modo per ricordare Luca se con un torneo del suo sport preferito?

Al 39enne, lo scorso ottobre, venne anche intitolato il campo numero 1 del centro Raketown di via Lunga, che Luca giornalmente frequentava. "Abbiamo legato indissolubilmente il nostro centro sportivo al nome di Luca, a cui abbiamo intitolato il campo numero 1 - aveva ricordato Fabrizio Flamigni del Raketown -. I suoi valori saranno sempre un riferimento per noi"